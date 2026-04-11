Previo AEW Collision 11 de abril 2026 | Místico y JetSpeed vs. The Dogs

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Previo AEW Collision 11 de abril 2026 | Místico y JetSpeed vs. The Dogs

AEW Collision se emite este sábado en el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá,  local con capacidad para 19,500 fans, y la casa de los Edmonton Oilers de la NHL.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. LUCHA ELIMINATORIA POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL: Jon Moxley venció a Anthony Bowens (***)
  2. Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Ava Lawless y Kristara (**)
  3. CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Hikaru Shida (***)
  4. FTR vencieron a Mo Jabari y London Lightning (*)
  5. Tommaso Ciampa venció a Juice Robiinson (*** 1/2)
  6. Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron aThe Rascalz (Desmond Xavier y Zachary Wentz) (***)

► Este sábado en AEW Collision

Cobertura y resultados AEW Collision 11 de abril 2026 | Místico y JetSpeed vs. The Dogs
AEW Collision 11 de abril 2026.

Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey volverán a exponer el Campeonato Mundial de Tríos AEW. Sus retadores son realmente peligrosos. Se trata de The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd), la facción más violenta de AEW, quienes recientemente han estado en guerra contra The Conglomeration y aliados, y ahora buscan conquistar su primer oro en la empresa. Pero les espera la velocidad devastadora de Knight, la técnica innovadora de Bailey y la experiencia de Místico. ¿Podrán coronarse los imparables Dogs?

En otra lucha titular, Kazuchika Okada expondrá el Campeonato Internacional AEW ante Myron Reed, miembro de The Rascalz.

En acción femenil, Thekla y Marina Shafir se enfrentarán a las Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor), en un duelo previo al que sostendrán Thekla y Hayter por el Campeonato Mundial Femenil AEW en Dynasty.

Rush y Anthony Bowens competirán por el puesto #2 en el Casino Gauntlet por el Campeonato TNT en Dynasty. El ganador tendrá una ventaja táctica crucial.

Además, El Clon y Hechicero, los mexicanos de la Don Callis Family, buscarán vencer a los Young Bucks.

LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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