AEW Collision se emite este sábado en el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá, local con capacidad para 19,500 fans, y la casa de los Edmonton Oilers de la NHL.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA ELIMINATORIA POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL: Jon Moxley venció a Anthony Bowens (***) Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Ava Lawless y Kristara (**) CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Hikaru Shida (***) FTR vencieron a Mo Jabari y London Lightning (*) Tommaso Ciampa venció a Juice Robiinson (*** 1/2) Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron aThe Rascalz (Desmond Xavier y Zachary Wentz) (***)

► Este sábado en AEW Collision

Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey volverán a exponer el Campeonato Mundial de Tríos AEW. Sus retadores son realmente peligrosos. Se trata de The Dogs (David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd), la facción más violenta de AEW, quienes recientemente han estado en guerra contra The Conglomeration y aliados, y ahora buscan conquistar su primer oro en la empresa. Pero les espera la velocidad devastadora de Knight, la técnica innovadora de Bailey y la experiencia de Místico. ¿Podrán coronarse los imparables Dogs?

En otra lucha titular, Kazuchika Okada expondrá el Campeonato Internacional AEW ante Myron Reed, miembro de The Rascalz.

En acción femenil, Thekla y Marina Shafir se enfrentarán a las Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor), en un duelo previo al que sostendrán Thekla y Hayter por el Campeonato Mundial Femenil AEW en Dynasty.

Rush y Anthony Bowens competirán por el puesto #2 en el Casino Gauntlet por el Campeonato TNT en Dynasty. El ganador tendrá una ventaja táctica crucial.

Además, El Clon y Hechicero, los mexicanos de la Don Callis Family, buscarán vencer a los Young Bucks.