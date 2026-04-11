Previo Lucha Libre AAA 11 de abril 2026 | Penta vs. Hijo del Vikingo

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Previo Lucha Libre AAA 11 de abril 2026 | Penta vs. Hijo del Vikingo

Lucha Libre AAA se emite este sábado desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México, local con capacidad para 5,242 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  • Celebración de Flammer por su reinado como campeona

► Este sábado en Lucha Libre AAA

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA 11 de abril 2026 | Penta vs. Hijo del Vikingo
Lucha Libre AAA 11 de abril 2026.

Antes de WrestleMania, Penta aparecerá en AAA para exponer el Campeonato Intercontinental WWE ante Hijo del Vikingo. El rudo poblano, quien recientemente estuvo en guerra con Dominik Mysterio, buscará derrotar a Penta para obtener su primer cinturón en WWE, pero le espera la agresividad y experiencia de Penta, quien ha defendido exitosamente el título ante los mejores luchadores de Raw. Aunque el Vikingo estará acompañado por Dorian Roldán y Omos, Penta prometió que lo humillará. ¿Podrá el Vikingo obtener el oro y, con ello, un lugar en WrestleMania?

En otro mano a mano, Octagón Jr. se medirá con el Original Grande Americano. El odiado rudo estadounidense buscará derrotar al talentoso mexicano.

Además, Flammer, la Reina de Reinas AAA, celebrará al lado de las demás Tóxicas (La Hiedra y Lady Maravilla) el haber conseguido el reinado más extenso con el título principal de la división femenil.

Información del Evento
Fecha Sábado 11 de abril de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión FOX
Sede Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México
Capacidad 5,242 espectadores
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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