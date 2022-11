Shelton Benjamin reacciona al regreso de Mia Yim a WWE

Mia Yim ha vuelto a WWE, y lo hizo como la nueva integrante de The OC para hacerle frente a The Judgment Day, específicamente a Rhea Ripley, quien previamente se había aprovechado de ellos. La ex luchadora de Impact vuelve al elenco principal, después de aquella fallida aventura de Retribution, pero lo hace con el personaje que triunfó en NXT, por lo que muchos esperan que la suerte sea distinta en esta ocasión. Al menos, no ha perdido el humor luego de que diera unas declaraciones a su regreso, ya que le hizo un «guiño» a su antiguo grupo.

Después de estar un año fuera de WWE, Mia Yim finalmente regresó a WWE y Shelton Benjamin, quien tiene una relación muy cercana con ella e incluso fue a su matrimonio, tuvo una reacción apropiada a su regreso, para lo cual recurrió a su cuenta de Twitter.

In response to the return on @MiaYim i have 2 things to say. 1 Welcome back and 2 Hey @TrueKofi doesn’t she still owe you $$ pic.twitter.com/Mqgvt0uavx

— Shelton J. Benjamin (@Sheltyb803) November 8, 2022