Mia Yim se burla de Retribution en su vuelta a WWE

Mia Yim ha vuelto a WWE. La que fuera luchadora de NXT se presentó en Raw como nueva integrante de The OC para hacer frente a The Judgment Day. No perdió el tiempo pues enseguida atacó a Rhea Ripley con un palo de kendo antes de que las ocho Superestrellas se pusieran a darse golpes. Curiosamente, se une de nuevo a una facción en el elenco principal. Veremos qué tal le va en esta ocasión. Recordemos que aquella aventura de Retribution no funcionó. Ni para ella ni para ninguno de los miembros de la misma.

► Mia Yim se burla de Retribution

De Retribution hablamos ahora nuevamente porque la misma Mia Yim se burló de aquel capítulo de su carrera justo después de su aparición en televisión durante su entrevista entre bastidores. No dijo nada acerca de su nueva alianza, de su nueva rivalidad o de su futuro, pero sí que ahora quiere obtener retribución.

«Dios mío, se siente tan bien estar de regreso. Me tomó un año encontrarme a mí misma pero ahora estoy preparada para seguir adelante, estoy preparada para patear algunos traseros, y obtener mi retribución. Pero los chicos me están esperando, así que…».

Tampoco está claro cuánto va a durar esta historia de The OC, al menos para la guerrera. Probablemente cuando terminen sus problemas con Finn Bálor y compañía ella tomará su propio camino. Lo iremos viendo con el paso de las semanas. De momento, Mia Yim está teniendo una nueva oportunidad como Superestrella. En el pasado le fue relativamente bien en NXT, aunque no así en Raw ni en SmackDown. Veremos a dónde la lleva Triple H de ahora en adelante y si alcanza a tener éxito.