Ari Daivari detalla cómo Tony Khan lo cambió en AEW

Ari Daivari comenzó a trabaja en AEW en 2021 sin llamar demasiado la atención y no le fue fácil encontrar una idea que lleva a cabo a largo plazo como está haciendo actualmente con The Trustbusters, la facción que tiene con Slim J, Parker Boudreaux, Sonny Kiss y VSK. Aún no han alcanzado grandes cotas pero están teniendo bastante presencia en Dark y Rampage.

Pero este plan no surgió inmediatamente para el ex WWE, como él mismo cuenta en su reciente entrevista en AEW Unrestricted. No fue hasta que a Tony Khan se le ocurrió dicha idea hasta que su aventura como All Elite cambió pues anteriormente estaba en tierra de nadie después de haber trabajado un poco en equipo con Invictus Khash.

► Cómo Tony Khan cambió a Ari Daivari

«Si algunas personas recuerdan, en algunos episodios de AEW Dark estaba luchando con otro tipo llamado Invictus Khash. Es muy buen luchador, es un compañero persa, como yo. Nos juntamos al azar como un equipo y estábamos haciendo un par de Darks juntos, y fue genial«.

Daivari cuenta que Khan no estaba demasiado interesado en esta alianza y que cuando ya tenían un atuendo a juego para sus combates descubrió que estaba siendo emparejado al azar con Slim J. Aunque ello lo llevó a tener una conversación con el presidente de la compañía en la que este le propuso el plan de formar The Trustbusters.

«Tony aparece más tarde y hablé un poco con él, y él simplemente me planteó toda esta idea de los Trustbusters y Parker Boudreaux, y tiene ideas para otros miembros, que resultaron ser Sonny Kiss y VSK, y todo sucedió un día«.

¿Os está gustando lo que está haciendo Ari Daivari actualmente en All Elite Wrestling?