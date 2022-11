Butch no puede comparar el elenco principal con NXT

Butch ha pasado de NXT UK a NXT y al elenco principal de WWE. Allá donde ha ido ha tenido éxito. En la actualidad, le está yendo de maravilla como integrante de The Brawling Brutes. Todas las etapas fueron muy diferentes para el nativo de Birmingham e incomparables entre sí, como él mismo señala en su reciente entrevista en Out of Character with Ryan Satin.

► Butch habla de Raw, SmackDown y NXT

«Había un grupo completo de nosotros que volábamos para tener una oportunidad en una gran empresa después de luchar durante más de 10 años en el circuito independiente. La mayoría de nosotros ya teníamos un vínculo entre nosotros.

«Casi podrías vivir de Takeover en Takeover. La semana de la televisión era genial, pero la gente sabía que podías sintonizar Takeover y ver esos grandes combate únicos, 4 o 5 veces al año. Así que todo se construyó para eso, todo se construyó alrededor de eso.

«Por mucho que sea un programa de variedades como puede ser el elenco principal, tampoco estaba dirigido a una audiencia tan grande, aunque todavía era muy grande, ¿verdad? Todavía era muy específico y todos teníamos ese vínculo entre bastidores, por lo que es difícil para compararlo con lo que era NXT o incluso con lo que es NXT ahora«.

Butch y Ridge Holland lucharon el sábado por el Campeonato de Parejas Indiscutible en Crown Jewel 2022. No pudieron ganarlo y ahora mismo no está claro cuál va a ser su siguiente paso, teniendo en cuenta además que serán The New Day quienes luchen por el título este próximo viernes en SmackDown. Puede que se ganen otra oportunidad. O quizá pasen a otra historia.