Shawn Michaels defendió polémico final de lucha en NXT Deadline

En NXT Deadline, Isla Dawn tuvo su segunda lucha en NXT desde que llegó a la versión norteamericana de la marca hace un par de meses. Y siguiendo con el buen desempeño que había mostrado el pasado 6 de diciembre, al vencer a Thea Hail, esta vez venció a Alba Fyre.

Sin embargo, lo hizo de una manera muy polémica, pues el final de la lucha fue bastante controversial, tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS. Y es que ya para el final del encuentro, Alba Fyre intentó hacerle una cobertura a Isla Dawn, pero una «maldición» lanzada por la misteriosa Dawn, hizo que el réferi empezara a vomitar un líquido negro de su boca.

