El futuro de las luchas Iron Survivor Challenge está en el aire

En el más reciente evento premium de WWE, denominado NXT Deadline, se dio vida a un nuevo concepto de lucha: el Iron Survivor Charllenge Match, que tuvo su versión tanto femenil como varonil. Y los respectivos ganadores fueron Roxanne Pérez y Grayson Waller.

Aunque la percepción en general entre los fans es que fueron combates batante entretenidos, pese a lo caóticos y confusos que pudieron lelgar a ser por momentos, Shawn Michaels ha declarado en la conferencia de prensa posterior al PPV, que nadie sabe si a futuro se mantendrá este tipo de lucha. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► ¿Se realizarán más Iron Survivor Challenge a futuro? NXT debe decidirlo

«Vamos a medir su éxito. Creo que salió muy bien. Creo que había mucha gente que estaba esperando que fracasara. Lo quer aelmente me encanta de NXT es que nos permite probar muchas cosas. Vamos a mirar este concepto de lucha.

«Y vamos a preguntarnos: ‘Está bien… ¿Hay varias formas diferentes en las que podamos seguir jugando con esto? ¿Y podemos hacer un combate bueno y emocionante de este tilo, de manera regular?’

«Luego, una vez que lo tengamos todo resuelto, podremos tomar una decisión informada acerca de si será algo que va a suceder anualmente, o si va a ser de vez en cuando. Una persona, que estuvo en una de esas dos luchas, se me acercó y me dijo: ‘Hombre, esa fue una de las cosas más geniales de las que he sido parte. No me vueltas a meter jamás en una lucha de esas’.

«Este combate nació porque justo WarGames se fue hacia el elenco estelar, y teníamos la oportunidad de hacer un evento premium en diciembre, así que… eso nos obligó a volvernos un poco más creativos e intentar pensar en algo diferente, para no tener simplemente un combate sin una temática, supongo.

«Queríamos ver si podíamos pensar en un concepto diferente y hacer algo que fueral o suficientemente interesante como para que la gente quisiera verlo. Pero, bueno, es difícil. Seguirle los pasos a un evento y a una estipulación como WarGames, es diferente.

«Queríamos asegurarnos de que lo que creáramos fuera algo interesante y que dejara atrás a Halloween Havoc, que era el evento premium de donde veíamos. No queríamos que ser basara en una estipulación real como WarGames. Queríamos probar algo que fuera un poco más técnico y así fue como se nos ocurrió el concepto de Iron Survivor Challenge».