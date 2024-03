Seth Rollins y el logro en WrestleMania que por fin verá cumplido

Inició con mal pie la historia que conforman The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes y Seth Rollins, dejando un giro de guión muy criticado no sólo ya por aparentemente privar a «The American Nightmare» del final de su historia, sino por arrojar una sensación errática en cuanto a narrativa, cuando el ex-AEW le «cedió» su condición de estelarista a La Roca.

Pero posteriormente, desde la rueda de prensa de WrestleMania 40, donde Rhodes se llevó esa mediática bofetada cual Chris Rock, todo parece conectar. Hasta el punto de poder decir que estamos ante el mejor trabajo de The Rock en años y de resultas, un camino hacia el «Show de los Shows» que luce muy relevante, en consonancia con la condición de ser la entrega, según WWE, más grande de la historia.

Aunque «The Great One» siempre acapara los focos cada vez que aparece en pantalla, todos los implicados están brillando. Especialmente Seth Rollins, cuando hace apenas un mes se le veía casi como el convidado de piedra, y ahora, confirmado ayer, hará equipo con Rhodes para ir contra Rock y Reigns en el estelar de la primera jornada del magno evento, 24 horas antes de defender el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE ante Drew McIntyre.

► Seth Rollins, 14 años de espera

Y resultará muy significativa esta implicación del 6 de abril en la carrera de Seth Rollins, porque nunca antes, tras 11 años bajo los focos del elenco principal de WWE y casi 14 bajo contrato con la empresa, «The Visionary» había sido anunciado formalmente para un «main event» de WrestleMania.

Escribo «anunciado formalmente» porque, claro está, Rollins protagonizó uno de los cierres más memorables de cualquier cita producida por WWE, cuando de forma sorpresiva canjeó su maletín de Money in the Bank durante el estelar de WrestleMania 31 entre Brock Lesnar y Reigns (no antes ni después, de ahí la singularidad del hecho) y salió de allí como máximo monarca, tras endosar un Curb Stomp al entonces «Big Dog». Rollins se hizo así con su primer título mundial, y en el momento cumbre del show por antonomasia de WWE.

Para los puntillosos, diríamos que estelarizar la primera jornada de WrestleMania no es rotundamente estelarizar «The Showcase of the Inmortals», pues ese mérito se adscribe al último combate de la segunda jornada, que conjuntarán Reigns y Rhodes. Sin embargo, tras la «ampliación» de WrestleMania, WWE reconoce la existencia de dos estelares, uno por cada noche. De ahí, por ejemplo, que considerara el Sasha Banks vs. Bianca Belair de 2021 como primer «main event» en WrestleMania protagonizado por dos talentos afroamericanos.