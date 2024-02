Seth Rollins se lesionó defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE ante Jinder Mahal, poniendo en peligro su participación en WrestleMania 40. Sí que se espera que luche finalmente exponiendo el título ante el ganador de la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber, así como quizá uniendo fuerzas con Cody Rhodes contra The Rock y Roman Reigns en la primera noche del evento. Dicho esto, «The Visionary» da a conocer ahora que sabía que su lesión no era tan grave.

► La lesión de Seth Rollins

«No pensé que fuera un desgarro del ligamento cruzado anterior en ese momento (en la lucha), pero nunca se sabe. Tengo experiencia con lesiones de rodilla, pero seguía diciéndole a todos los médicos: ‘No soy médico, no soy médico’, pero creo que es esto. Afortunadamente, fue exactamente lo que pensé que era, una lesión parcial del ligamento colateral medial (MCL) y del menisco. Creo que la lesión en el menisco que mostró la resonancia magnética era antigua, simplemente mucho desgaste porque he tenido problemas con mi rodilla izquierda durante muchos años, pero nunca me la habían escaneado».

Rollins cuenta también que aún así estaba realmente nervioso recordando que antaño tuvo que perderse «The Grandest Stage of Them All» debido a una lesión. Fue en 2015, cuando no solo no luchó en el show sino que tuvo que dejar vacante el Campeonato WWE.

«Estaba en pánico, para ser honesto. Estaba en pánico porque ya había pasado por este camino antes, donde tuve que perderme WrestleMania debido a una lesión, casi me pierdo WrestleMania debido a una lesión, y no quería decepcionar a la gente. He estado llevando este título, llamándome a mí mismo el caballo de batalla durante mucho tiempo. Quería que este título estuviera ahí y poder defenderlo en el WrestleMania más grande de todos los tiempos».