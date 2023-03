Quienes sigan a Seth Rollins en redes sociales sabrán que de manera habitual publica un mensaje en Twitter que dice: “odio el football”. Ello tiene que ver con su amor por los Chicago Bears de la NFL y las malas dos últimas temporadas que han hecho. Históricamente, son uno de los equipos más laureados: nueve títulos nacionales, más miembros en el Salón de la Fama, más números retirados de jugadores, más partidos ganados en la liga… Pero no están en su mejor momento y la Superestrella de la WWE está sufriendo con ellos.

Aún así, como señala en su reciente entrevista en Fightful, Rollins confía en que los Osos recuperarán sus mejores tiempos y que su actual mariscal de campo, el joven de 24 años Justin Fields, será importante para conseguirlo.

“Lo soy. Soy un chico de Fields. Sé que se ha hablado mucho sobre cambiarlo, lo que me parece una locura. Lo tenemos, hombre. Tenemos un mariscal de campo; podemos confiar en este tipo por un tiempo. Construyamos a su alrededor y veamos qué podemos hacer. Estoy emocionado de ver lo que depara el futuro”.

Are you serious, @justnfields ?! 🤯

El luchador también dedicó unas palabras a los Cincinnati Bengals, el equipo favorito del entrevistador, Sean Ross Sapp:

“Quiero decir, Joey B es un gato especial lanzando el balón. Sin embargo, estos son dos tipos diferentes de jugadores, ¿sabes a lo que me refiero? No hacen las mismas cosas. Veremos. Veremos cómo va. Tengo muchas ganas de ver cómo se ve la reconstrucción el próximo año“.

In honor of the Chosen One’s birthday, let’s take a look at his top plays from the 2022 season.

More highlights ➡️ https://t.co/KpeqK4RKUm pic.twitter.com/nq8pXaiVSl

— Cincinnati Bengals (@Bengals) March 1, 2023