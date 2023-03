Charlotte Flair ha superado la década de su carrera como luchadora profesional, toda ella como Superestrella de la WWE, pero no ha sido hasta hace poco cuando realmente comenzó a disfrutar trabajando. Mientras hablaba recientemente en Cool to be You acerca de cómo ha evolucionado como artista a lo largo de sus años en la lucha libre profesional, la Campeona SmackDown contaba que hasta ahora estaba tan tensa que no lo pasaba tan bien como debería mientras que en la actualidad sí lo está haciendo.

> Charlotte Flair está disfrutando en WWE

“Supongo que simplemente aprovecho al máximo cada oportunidad, y cuando puedo estar frente a la cámara, simplemente lo disfruto. Estuve tan tensa durante tantos años. Ahora es como, estoy aquí para conseguir mis flores, muchachos.

“Crezco mucho cada año como artista. Realmente disfruto el nivel de calma y confianza y la capacidad de disfrutar de la audiencia mientras estoy allí. Mientras que antes, ya sabes, tal vez a veces mis nervios me dominaban, o no estaba en el momento. Ahora , cada vez que estoy allí, simplemente, realmente disfruto este momento en mi carrera”.

‘The Queen’ también habla sobre su próxima lucha con Rhea Ripley en defensa del título en WrestleMania 39:

“No creo que haya cambiado mucho [desde la primera vez que lucharon en WrestleMania], pero sí, ahí es donde está mi mente. No necesito vencerte. Necesitas vencerme“.

¿Te gusta lo que está haciendo actualmente Charlotte Flair en la WWE?