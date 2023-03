Seth Rogen confirma nueva película para John Cena

Mañana, 6 de marzo, John Cena vuelve a Monday Night Raw para, entendemos, continuar construyendo su rivalidad con Austin Theory para su lucha en WrestleMania 39. Ahora nos desmarcamos de la carrera de luchador del 16 veces Campeón Mundial para hablar de la de actor pues tenemos interesantes novedades, gracias a la información que Seth Rogen acaba de proporcionar a Deadline. El futuro miembro del Salón de la Fama de la WWE pondrá voz a Rocksteady en la película ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’. Como curiosidad, Sheamus dio vida al mismo personaje en ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows’.

> John Cena, en ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’

Pero los detalles no quedan ahí. En espera de conocer más sobre el papel de John Cena, sabemos que Seth Rogen pondrá voz a Bebop, mientras que las Tortugas Ninja estarán interpretadas vocalmente por Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Miguel Angel), Nicolas Cantu (Leonardo) y Brady Noon (Rafael).

Además, el elenco lo forman también: Hanníbal Buress como Genghis Frog; Rose Byrne como Leatherhead; Jackie Chan como Splinter; Ice Cube como Superfly; Natasia Demetriou como Wingnut; Ayo Edebiri como April O’Neil; Giancarlo Espósito como Baxter Stockman; Post Malone como Ray Fillet; Paul Rudd como Mondo Gecko; and Maya Rudolph. Mañana también se lanzará un primer teaser de la película.

Volviendo a John Cena, este es uno de los once proyectos que tiene en diferentes momentos de la producción actualmente. Ello después de haberse confirmado también recientemente su participación en ‘Grand Death Lotto’, comedia de acción en la que también estarán Awkwafina y Simu Liu, a las órdenes de Paul Feig, que dirigirá sobre un guion de Rob Yescombe.

