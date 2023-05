¿Se lesionó MJF en AEW Double or Nothing?

Retomando lo hecho en las ediciones de 2020 y 2021, el estelar de AEW Double or Nothing 2023 no tuvo al título mundial varonil de la empresa como protagonista, sino que The Elite y el Blackpool Combat Club cerraron la velada. Algo que repercutió en el atractivo del combate disputado por MJF, Darby Allin, Jungle Boy y Sammy Guevara, indicándonos que no habría un cambio titular.

Y efectivamente, no lo hubo. MJF se valió una vez más de sus estratagemas rudas para salir victorioso, esta vez ante tres retadores. Pero cierta movida de “The Devil Himself”, un Avalanche Powerbomb sobre Allin, hizo que se lastimara su antebrazo izquierdo en la caída, quedando visiblemente tocado durante el resto de la contienda.

► MJF no sufre nada serio

Dicho percance llevó a cierta suspicacia por el estado de MJF, y nuestros compañeros de PWInsider quisieron despejar cualquier duda.

Según el medio que comanda Mike Johnson, el antebrazo derecho de MJF quedó un tanto dañado, pero se cree que “The Salt of the Earth” está bien y no tendrá que perderse cualquier nuevo compromiso entre las doce cuerdas.

AEW no ha anunciado de momento cuál será el próximo combate de MJF, ni hay retador en su horizonte. Lo cierto es que su ritmo competitivo, con 24 años, es muy ligero. Si echamos cuentas, desde que empezó 2023 sólo ha disputado cuatro encuentros y no parece que la dinámica vaya a cambiar.