¿Qué piensa Steve Austin de la venta de la WWE?

Steve Austin comparte sus pensamientos sobre la decisión de Vince McMahon de vender la WWE durante una reciente entrevista con Jimmy Traina en el podcast SI Media en espera de que se confirme oficialmente a finales de 2023 que será propiedad de Endeavor, que la unirá a UFC en una nueva bajo el nombre de TKO, sin que se sepa todavía cómo va funcionar concretamente, aunque en todo momento se ha dicho que nada sustancial cambiará en la compañía luchística.

► Steve Austin y la venta de WWE

“No me sorprendió en absoluto. Ya se había rumoreado y luego sucedió, y tenía sentido. UFC lo hizo. ¿Por qué no WWE? Triple H salió y dio ese discurso diciendo que no se irían, refiriéndose a las personas que dirigen WWE. Creo que debe ser una familia con conocimientos en lucha libre, todos esos actores clave. Es un negocio complicado, no cualquiera con experiencia en televisión puede entrar a la industria de la lucha libre y obtener resultados. Mantienes a las personas que lo manejan porque conocen mejor a su base de fanáticos que nadie.

“Recuerdo cuando Vince hizo que la compañía se hiciera pública. Le pregunté: ‘Vince, ¿por qué quieres hacer esto?’ Él dijo: ‘Steve, para legitimar el negocio’. Soy un luchador de la vieja escuela. No tengo ese cerebro de negocios que tiene Vince. Pensé: ‘Quédatelo tú mismo’. Él ha hecho lo que ha hecho. Es el mejor promotor de lucha libre que haya existido. Es una oportunidad de negocio y la máquina sigue avanzando“.

