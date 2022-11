Se cree que The Elite reaparecerá hoy en AEW

Con un cartel sobre el papel muy notable, encabezado por un combate al mejor de tres caídas entre Bryan Danielson y Sammy Guevara, pocos aderezos necesita el episodio de esta noche de AEW Dynamite.

Pero en las últimas horas, tres novedades nos hacen pensar que AEW ha guardado para hoy el regreso a las pantallas de The Elite.

Primeramente, que The Young Bucks registraran el término «The Wayward Sons». Como comentamos horas atrás, esto tendría relación con un nuevo tema de entrada para Nick y Matt Jackson, quienes emplearían para su nueva etapa pos All Out la canción «Carry On Wayward Son» de Kansas.

A continuación, el tuit a modo de previa de Tony Khan.

I promise an exciting newsworthy show on Wednesday Night #AEWDynamite on @TBSNetwork TONIGHT



Before Dynamite tonight, some UK @ITV4 viewership data per @JohnWilliams004



September 2022: +14% vs 9/21

October 2022: +12% vs 10/21



October 28 episode most watched ever: 201k average!