Dentro de unas cuantas horas va a celebrarse un nuevo episodio de Dynamite y una vez más, como cada semana, podría decirse, las expectativas están por los aires. A continuación podéis ir accediendo a la cobertura para encontrar toda la previa del programa. Podemos destacar la lucha de Bryan Danielson y Sammy Guevara de dos a tres caídas, que Eddie Kingston y Ethan Page se enfrentarán en un combate para determinar a un futuro contendiente al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW o que MJF realizará una nueva promo.

► El nuevo Dynamite, de interés periodístico

Pero por si los enfrentamientos y segmentos anunciados no fueran suficientes para hacer la boca agua a los fans All Elite, Tony Khan acaba de realizar una promesa en redes sociales. El presidente de la compañía promete que será un show de interés periodístico. Siendo estrictos, todos son de interés periodístico. Ahora, ¿a qué puede referirse? ¿A que The Young Bucks y Kenny Omega van a hacer su regreso a la programación? ¿O incluso CM Punk, a pesar de su lesión? Lo sabremos dentro de unas horas. Os lo contaremos en Súper Luchas.

I promise an exciting newsworthy show on Wednesday Night #AEWDynamite on @TBSNetwork TONIGHT Before Dynamite tonight, some UK @ITV4 viewership data per @JohnWilliams004 September 2022: +14% vs 9/21

October 2022: +12% vs 10/21 October 28 episode most watched ever: 201k average! — Tony Khan (@TonyKhan) November 9, 2022

«Prometo un emocionante show de interés periodístico esta noche de miércoles en Dynamite en TBS Network. Antes del Dynamite de esta noche, algunos datos de audiencia del Reino Unido. Septiembre 2022: +14% vs 21/9. Octubre 2022: +12% vs 21/10. El episodio del 28 de octubre más visto: ¡promedio de 201k!».

Vemos además que All Elite Wrestling está triunfando también en audiencia en el Reino Unido. Ciertamente es una locura a dónde han llegado en tan solo tres años. Aunque tampoco es que empezaran totalmente de cero pues cuentan desde el comienzo con algunos de los mejores luchadores del mundo, muchísimo dinero y demás elementos que han hecho más fácil este camino del que sería para cualquier otra compañía. Veremos qué sucede esta noche en Dynamite y si realmente acaba siendo un gran programa.