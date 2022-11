Bayley calificó su lesión como «una humilde expriencia»

Bayley estuvo fuera de acción por más de año después de sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior mientras entrenaba en el WWE Performance Center. Finalmente regresó durante la reciente edición de SummerSlam, junto a Dakota Kai e Iyo Sky, con quienes formó Damage CTRL, y juntas han aparecido de manera regular en televisión, aunque se ha quedado corta en su oportunidad por reconquistar el Campeonato Femenil Raw.

► Bayley aprovechó su tiempo mientras se recuperaba de su lesión

Durante una entrevista reciente con The National News Holyday, Bayley habló sobre la lesión que puso un alto a su carrera y reveló que fue una experiencia muy humilde, ya que era la primera vez que pasaba por un quirófano. También agregó que igual pudo disfrutar del tiempo libre que forzosamente tuvo.

“Fue una experiencia muy humilde porque nunca me he operado. Nunca me he alejado de la lucha libre por un par de meses por una lesión en el hombro. Pero fue muy humillante porque mi cuerpo no era tan fuerte como pensé que sería.«

“Realmente disfruté el tiempo libre y porque han pasado casi nueve o 10 años desde que tuve un tiempo libre con este programa de la WWE como luchadora. Así que lo disfruté tanto como pude con mi familia y mis amigos y solo traté de ver el lado positivo de esto”.

Luego de que no pudiera derrotar a Bianca Belair en Crown Jewel, Bayley se prepara para volverla a enfrentar, en esta ocasión en un combate al estilo WarGames en Survivor Series, donde todavía necesitará una integrante para su equipo, que ya cuenta con Dakota Kai, Iyo Sky y Nikki Cross.