En diciembre del 2018, de acuerdo a Dave Meltzer, WWE planteaba llevar a cabo un "Queen of the Ring" dentro de un nuevo PPV femenil, Evolution 2, y algunas luchadoras estaban de acuerdo con dicha idea.

Al parecer, WWE tenía previsto este año realizar un torneo de Queen of the Ring, el cual también tenía aceptación en un grupo de fanáticos. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, la compañía ha tenido que cancelar algunos grandes planes para 2020, sin mencionar a todos los eventos en vivo con público hasta la presente fecha.

► Torneo Queen of the Ring no se llevará a cabo este año

Bryan Alvarez mencionó durante el reciente Wrestling Observer Live que WWE echó abajo los planes para un torneo Queen Of The Ring debido a la pandemia del COVID-19.

“Hace un par de días estábamos hablando del Mae Young Classic y el coronavirus y todo eso. Creo que la idea real para este año fue un Torneo Queen Of The Ring, y no un Mae Young Classic, pero eso ahora está apagado debido al coronavirus. Si no hubiera habido una pandemia mundial, creo que lo que habrían visto este verano es el Torneo Queen of The Ring".

No se observó si el referido torneo estaría abierto a todas las Superestrellas del elenco principal, o si incluirían a Superestrellas de NXT o a mujeres de fuera de la compañía, ni siquiera se había discutido algún formato tentativo u otro detalle relativo al evento.

A pesar de esta situación, WWE podría tener en mente el torneo Queen Of The Ring para un futuro, o inclusive, este bien podría darse durante los programas semanales, de manera similar a lo que ocurre con el King of the Ring en la división varonil, del cual King Corbin todavía es el actual monarca.