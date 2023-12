Se acaba de perfilar el cartel de NXT Deadline 2023

No hay mal que por bien no venga, dirá Dragon Lee. Anoche, durante NXT, Wes Lee reveló estar pasando por una lesión de espalda bastante grave, según detallaron los comentaristas, presumiblemente manteniéndolo fuera de los rings entre 8 y 12 meses debido a una necesaria cirugía.

Dominik Mysterio proclamó entonces estar exento de defender el Campeonato Norteamericano NXT en Deadline, pero su padre, Rey Mysterio, hizo acto de presencia vía vídeo para avisarle de que no se librará de luchar, y que su rival será Dragon Lee. Este obtiene así su revancha, tras medirse en el episodio de Monday Night Raw del pasado 25 de septiembre y salir derrotado.

Pero hubo más actualizaciones para Deadline. Tyler Bate y Fallon Henley completaron el cupo de participantes del Iron Survivor Challenge, Roxanne Perez se medirá a Kiana James dentro de una Jaula de Acero, Carmelo Hayes irá contra Lexis King y Axiom y Nathan Frazer se enfrentarán en mano a mano como parte del «Kickoff».

Con estos añadidos se diría prácticamente completado el cartel de de NXT Deadline 2023, a celebrarse el sábado 9 de diciembre desde la Total Mortgage Arena de Bridgeport (Connecticut, EEUU).

[KICKOFF]

With @WesLee_WWE unable to compete, @dragonlee95 steps up to take on @DomMysterio35 for the #WWENXT North American Championship THIS SATURDAY at #NXTDeadline!



🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/YOgLeiSM1Y pic.twitter.com/pbSdqb2VJj