Mark Andrews, lesionado, no luchará mas en 2023

Las lesiones que tenía previamente se agravaron en RevPro Live In London 80 -se unió a Flash Morgan Webster para vencer a CPF (Danny Black y Maverick Mayhew) y Mark Andrews tendrá que dejar de luchar hasta 2024. Él mismo lo anuncia en un comunicado en redes sociales. Desde que fuera despedido de WWE en 2022 ha estado trabajando en IMPACT, PROGRESS o el CMLL, entre muchas promociones independientes.

► Mark Andrews, lesionado

«¡Hola chicos!

En el último mes más o menos, he estado luchando con un tobillo lesionado y un dedo del pie roto. Mientras esas lesiones iban mejorando gradualmente, parece que mi cuerpo tenía otros planes, y el domingo pasado en Rev Pro sufrí otra lesión en mi pantorrilla derecha.

Como cualquiera que estuvo presente sabrá, no pude terminar la lucha, y ahora tengo una resonancia magnética programada para esta semana para ver qué tan grave es esto y cuánto tiempo estaré fuera. Dicho esto, creo que es seguro decir que no volveré al ring por el resto del año.

He tenido la increíble fortuna de que la lucha libre profesional ha sido mi principal fuente de ingresos desde que tenía 18 años, y en ese tiempo he tenido muy pocas lesiones que me hayan obligado a tomar tiempo libre. Aunque es molesto tener que cancelar algunas cosas realmente geniales que tenía planeadas para el final de este año, estoy muy agradecido por todo lo que he logrado en 2023 junto con Flash y Dani.

Así que crucemos los dedos para que esto solo me saque por un corto período de tiempo. Mientras tanto, me enfocaré en ATTACK! Pro, y si alguien necesita regalos de Navidad para otros aficionados a la lucha libre, he puesto una nueva camiseta en mi tienda en línea, junto con algunos artículos en preventa de SUBCULTURE. ¡Vengan a saludar si están en ATTACK! Pro a finales de este mes, y si no, ¡nos vemos en 2024!

¡Feliz Navidad, gente!».

Injuries suck but I’m staying positive ❤️ Lots of new merch available athttps://t.co/h8a3PcDqNs pic.twitter.com/Uped4Q2eiM — MA92 (@MandrewsJunior) December 5, 2023