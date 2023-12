El UFC Austin se celebró el pasado fin de semana (sábado 2 de diciembre de 2023) en el Moody Center de Texas, dejando a varios luchadores con la sensación de haber perdido el ánimo tras el combate gracias a un final eléctrico tras otro. Entre ellos estaba Bobby Green, que fue brutalmente detenido por Jalin Turner en la pelea estelar.

Y Kelvin Gastelum, que fue retorcido como un pretzel por Sean Brady en su combate del peso wélter. Además, Joe Solecki seguro que tenía dolor de cabeza el domingo por la mañana tras ser noqueado por Drakkar Klose (highlights). Pero, ¿qué luchador sufre la peor resaca tras el combate, unos días después del espectáculo? Beneil Dariush.

Al llegar a su combate titular contra Arman Tsarukyan, Dariush buscaba borrar el recuerdo de su derrota por nocaut técnico a manos del ex campeón de las 155 libras, Charles Oliveira. En lugar de eso, las cosas fueron de mal en peor en un abrir y cerrar de ojos… literalmente.

Tsarukyan no tardó mucho en poner el broche de oro al combate, asestando a Dariush un rodillazo en el centro y aprovechando inmediatamente para asestarle un tremendo derechazo que lo dejó fuera de combate. Cualquier golpe posterior fue innecesario (aunque no fue tan grave) porque Dariush quedó fuera de combate en sólo 64 segundos.

Ahora son dos derrotas consecutivas por nocaut (técnico) para Dariush, lo que probablemente le sacará del Top 5 y le alejará aún más del panorama del campeonato. Es una caída masiva para él porque antes de su derrota ante «Do Bronx», había ganado ocho seguidas durante un periodo de cuatro años invicto.

De hecho, si hubiera derrotado a Oliveira, habría conseguido su primera oportunidad de ganar el título de la división. Ahora, tendrá que volver a la mesa de dibujo para reagruparse. Cuando regrese, luchará con una inmensa presión sobre sus hombros, porque una tercera derrota consecutiva sería perjudicial para su carrera en los deportes de combate, en particular para sus aspiraciones al título.

La derrota coloca a Dariush en una posición delicada, ya que cayó mucho en la clasificación, aunque no salió del Top 10. Hay varias opciones para él en el futuro. Hay varias opciones para él en este momento, incluido un posible enfrentamiento contra Dan Hooker, que actualmente ocupa el puesto número 9 del ranking. Se suponía que «Hangman» iba a pelear en el UFC Austin contra Bobby Green antes de que una fractura en el brazo le obligara a retirarse.

Me gustaría pensar que Dariush se tomará un largo descanso de la lucha después de su segunda derrota consecutiva por nocaut en el primer asalto, lo que daría a Hooker algún tiempo para recuperarse lo suficiente como para volver a un posible combate. Otro posible emparejamiento podría ser contra Rafael Fiziev, que, como Dariush, también lleva una racha de dos derrotas consecutivas.

También podría enfrentarse al 14º clasificado, Renato Moicano, si eso funciona. Moicano ha estado fuera de la jaula durante un año, pero apareció por última vez en UFC 281 con una victoria sobre Brad Riddell. Antes de eso, sufrió una derrota ante Rafael dos Anjos. Es un talento peligroso y fuerte, pero no uno que Dariush no pueda manejar, me imagino.