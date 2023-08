A falta de Kazuchika Okada, luchador que seguramente no guarde buen recuerdo de Impact Wrestling, esta empresa está consiguiendo que NJPW envíe a otros de sus talentos mejor considerados, como Hiroshi Tanahashi, para conformar el cartel de Multiverse United 2.

Aunque de momento, el «King of Sports» se resiste a formalizar en dicho evento «crossover» una defensa de alguno de sus campeonatos. Aquí las comparaciones con Forbidden Door lucen odiosas y evidencian que New Japan, lógicamente, tiene en menor consideración a Impact.

Y el nuevo anuncio que nos dejan ambas promotoras de cara a Multiverse United 2 no se aparta de la dinámica. Sin ningún premio sobre la mesa, Frankie Kazarian, El Desperado, Chris Sabin, BUSHI, Rich Swann, MAO y Kevin Knight batallarán entre sí en un «Scramble».

MAO supone el único gladiador japonés incluido ajeno a NJPW, pues tiene contrato con DDT Pro Wrestling. Mientras, El Desperado y BUSHI harán su debut bajo los focos de Impact.

NJPW e Impact Wrestling producirán conjuntamente Multiverse United 2 el próximo domingo 20 de agosto,

A wild X Division and junior heavyweight scramble set for Multiverse United 2!



Seven go to battle- who emerges victorious?



👀https://t.co/8vWlcmdB2I



8/20 2300 Arena TIX: https://t.co/8vWlcmdB2I#multiverseunited2 #NJPWxIMPACT pic.twitter.com/gY9hMF2hkU