Vicente Luque está de vuelta este fin de semana, y se siente más que agradecido de poder luchar de nuevo.

El veterano contendiente del peso welter de la UFC regresa a la acción este sábado en UFC on ESPN 51 tras superar una hemorragia cerebral derivada de una derrota por nocaut ante Geoff Neal en agosto de 2022. Luque (21-9-1 MMA, 14-5 UFC) ha sido médicamente autorizado por la Comisión Atlética de Nevada antes de su pelea estelar contra el ex campeón de peso ligero Rafael dos Anjos (32-14 MMA, 21-12 UFC).

«Definitivamente fue desafortunado, pero fui bendecido al 100 por ciento para poder recuperarme muy bien«, dijo Luque a los periodistas en el UFC en ESPN 51 día de los medios de comunicación. «Desde el primer día, justo después de la pelea cuando recibí la noticia, me hicieron todas las pruebas, todos los exámenes y todo salió bien. Mi cuerpo se estaba recuperando.

«Después, la UFC y mi mánager, Ali Abdelaziz, estuvieron siempre conmigo en este proceso, tratando de conseguir la mejor información para mí, para asegurarse de que iba a recuperarme totalmente y ser capaz de competir. Ahora estoy de vuelta y al cien por cien. Incluso diría que estoy mejor que al cien por cien. Me siento mucho mejor luchador que antes. Definitivamente estoy bendecido».

► Una dura primera derrota por nocaut

La derrota ante Neal fue la primera vez que Luque había sido noqueado en su carrera. No está seguro de si sintió la hemorragia cerebral, ya que también era la primera vez que recibía ese tipo de daño en una pelea.

«Es difícil para mí decir y tener una diferencia entre ‘Acabo de recibir una dura paliza’ y ‘Tengo algo serio’ porque nunca he sido noqueado«, dijo Luque. «Esa fue la primera vez. Y antes de eso, sólo me habían dado knock downs ‘Wonderboy’ y Barberena si no me equivoco, y en los entrenamientos nunca me habían noqueado. Así que para mí no es algo común, no es una sensación normal. Así que definitivamente me sentí diferente. No puedo decir que sea por la lesión o porque era la primera vez que me noqueaban«.

Tras recibir la noticia de la hemorragia cerebral, Luque se tomó un mes entero de descanso de la actividad física. Pasado el mes, empezó a correr y a hacer ejercicio. Poco después, el brasileño incorporó el grappling y el trabajo con almohadillas.

Luque esperó seis meses para empezar a entrenar, e incluso entonces lo hacía una vez cada dos semanas. Este susto ha hecho que Luque sea más cauto, incluso ahora que tiene el alta médica.

«Incluso mi forma de entrenar ha cambiado«, dice Luque. «Es mucho más técnico y sé cómo trabajar de forma que ya no me meto en peleas en los sparrings. Además, al estar con el equipo de Kill Cliff, hay tantos tipos de alto nivel que saben respetarlo. Nos esforzamos mucho físicamente en cardio, pero no necesitamos estar golpeándonos y haciéndonos daño«.