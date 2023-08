Resultados IMPACT! Wrestling (10 de agosto 2023)

Indicativo de lo contenta que está Impact con Subculture, sus actuales Campeones Mundiales de Parejas, el torneo para determinar quiénes serán sus nuevos retadores fue principal punto promocional de IMPACT! on AXS TV. Aunque el estelar de la noche estuvo protagonizado por un choque por equipos donde Samuray del Sol iba a hacer su debut competitiva con la empresa, pero Lio Rush quiso postergarlo.

[Kevin Knight derrotó a Champagne Singh (con Shera) en Before The Impact]

.@bullyray5150 is getting as far away from the IMPACT Zone as he can! @PCOisNotHuman #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/9pyjwEsD7E