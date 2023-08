Cartel provisional de IMPACT! Emergence 2023

Siempre ha hecho buen uso Impact Wrestling de su división femenil, pero el Campeonato de Parejas Knockouts estaba perdiendo empaque en el último año, con dos únicas ostentaciones medianamente extensas protagonizadas por The Death Dollz y The Coven, equipos que no despiertan demasiado entusiasmo entre el respetable.

Así que, en una muy certera decisión creativa, Masha Slamovich y Killer Kelly (MK Ultra) son actualmente las Campeonas de Parejas Knockouts, coronadas en el último Slammiversary. Gracias al carisma de ambas y su calidad «in-ring», tras una gran rivalidad entre ellas, estamos ante un título ahora imperdible, que por supuesto tendrá defensa en Emergence, siguiente especial de Impact.

Y allí el reto será grande. Inicialmente un choque contra Gisele Shaw y Savannah Evans, anoche se decretó que además, Slamovich y Kelly deberán defender sus cinturones frente a The Death Dollz y The Coven. Reto, no obstante, que las propias campeonas aceptaron de buena gana.

El domingo 27 de agosto, desde el Rebel Entertainment Complex de Toronto (Ontario, Canadá), Impact Wrestling presentará Emergence, cuyo cartel actualizado luce así.

BREAKING: MK Ultra vs Gisele Shaw & Savannah Evans vs The Coven vs Death Dollz for the Knockouts Tag Team Championships is OFFICIAL for #Emergence on Sunday, August 27th at 8PM LIVE on IMPACT Plus, Fite, and YouTube! pic.twitter.com/bUHjYEZ8ql