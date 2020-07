En unas horas el Universo WWE verá a Sasha Banks en The Horror Show at Extreme Rules haciendo frente a Asuka por el Campeonato Femenil Raw que sostiene la japonesa. "The Boss" puede ponerse a la altura de su mejor amiga con una victoria. De esa manera, las dos sostendrían un título individual mientras que son Campeonas de Parejas. En el mismo PPV, Bayley pondrá en juego el Campeonato Femenil SmackDown ante Nikki Cross.

Pero Banks no solo podría coronarse como reina de la marca roja o empatar con la reina de la marca azul sino también hacer historia. En este momento, la retadora al campeonato está también empatada contra Charlotte Flair en número de reinados del mismo. Ambas han tenido cuatro hasta el momento. Si "La Jefa" triunfa mañana por la noche en el pay-per-view se situará en solitario como la luchadora que más veces ha sostenido este título.

Como quiso apuntar la misma empresa en una reciente publicación en Twitter, si Sasha Banks gana hará historia.

Can @SashaBanksWWE become the first 5️⃣-time #WWERaw #WomensChampion at The Horror Show at @WWE #ExtremeRules? pic.twitter.com/yxQxHjkdUv

— WWE (@WWE) July 18, 2020