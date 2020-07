Definitivo cartel de Slammiversary 2020

Si de algo puede presumir Impact Wrestling es de su capacidad de supervivencia, a lo largo de 18 convulsos años donde los rumores de una quiebra estuvieron muy presentes en más de una ocasión. De alguna manera u otra, la hoy empresa de Anthem Sports & Entertainment siempre ha sabido capear los temporales, por eso, era de esperar que no se quedaran de brazos cruzados tras las recientes salidas de Tessa Blanchard, Michael Elgin, Joey Ryan y Dave Crist.

En este sentido, Slammiversary 2020 será hoy un evento clave para el futuro de la compañía, ya que hay programados varios regresos de antiguos nombres que trabajaron allí, así como de nuevos nombres que debutarán.

Uno de ellos, el de Karl Anderson, acompañado de su "Good Brother" Luke Gallows; este último de vuelta después de siete años. Como ya reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, la dupla confirmó su fichaje y participación en el inminente PPV, aunque aún falta por confirmarse contra quiénes se batirán el cobre; cabe señalar que The Rascalz lanzaron un reto abierto para esta noche.

Pero el punto que más expectación está causando es la identidad del antiguo campeón mundial que formará parte del estelar de Slammiversary, según anunció Impact. Muchos señalan a EC3 de principal candidato, cuando también la compañía insinuó los nombres de Eric Young o Bully Ray, libres ahora mismo de recalar en la que tiempo atrás fue su casa.

Mientras, el cartel que conocemos luce un tanto dañado por dichas bajas, en comparación a lo que podría haber sido, pero continúa resultando atractivo en términos generales.

De los puntos a seguir, obviando el estelar: Grace vs. Purrazzo, con el interesante impulso que la ex-NXT está recibiendo; Mack vs. Bey, dos gladiadores de mucha calidad que intuyo se robarán la noche con su actuación.

