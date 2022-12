Sasha Banks deja otra pista sobre su futuro

Sasha Banks ha estado fuera de la programación de WWE desde mayo de este año, y su futuro en la industria sigue siendo un misterio, aunque sí han tenido apariciones públicas fuera de la WWE, y recientemente ha publicado una serie de mensajes crípticos, como dando pistas sobre su futuro. Lo que parece casi un hecho es que sí se estaría presentando en Wrestle Kingdom 17 en el Tokyo Dome, según fue reportado por varias fuentes distintas.

Sasha Banks rápidamente comenzó a usar su nombre real en todas sus redes sociales, y parece que está lista para iniciar el siguiente capítulo en su carrera profesional, o al menos, desprenderse del nombre con el cual era ampliamente conocida en el Universo WWE. The Boss despertó aún más la curiosidad entre sus fanáticos en Twitter al insinuar una gran noticia en su cuenta de Twitter, pero se abstuvo de revelar más detalles.

One of my biggest dreams came true today 🥹😭🤯

— Mercedes Varnado (@MercedesVarnado) December 28, 2022