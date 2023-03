Sareee (Sarray) habla de su decisión de irse de WWE

Sarray, como era conocida hasta ahora en NXT la luchadora Sareee, decidió dejar la WWE para volver a Japón. “No importa lo que algunas personas puedan decir, lo hice lo mejor que pude. Estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar en la WWE. Gracias, WWE. Gracias, Sarray. Gracias, Universo WWE“. “No importa lo que digan los demás, aprendí mucho en Estados Unidos e hice lo mejor que pude. Estoy tan contenta de haber podido ir a la WWE. ¡Yo decido mi propio camino por una vez en mi vida! En primer lugar, el 16 de mayo, mi combate de vuelta a Japón”. Con estas dos publicaciones en redes sociales decía adiós originalmente la japonesa.

