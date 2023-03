Se anuncia “Sareee ISM”, retorno de Sareee a Japón

Desde la sede de Inoki Genome Federation en Ginza, la luchadora japonesa Sareee (a.k.a Sarray) anunció su función “Sareee ISM”, con la que retorna a la actividad en Japón.

Esto fue a través de una conferencia de prensa, tras confirmarse el término de su relación laboral con WWE, la empresa de entretenimiento luchístico más grande del mundo.

Sareee nació el 31 de marzo de 1996 (26 años). Por influencia de su padre, comenzó a ir a funciones de lucha libre profesional cuando era niña y comenzó a entrenar en el dojo a la edad de 14 años. Después de graduarse de la escuela secundaria, hizo pruebas para ingresar a World Women’s Pro Wrestling Diana, donde debutó en abril de 2011.

En junio de 2019, se apodero del Campeonato Mundial individual WWWD y el Campeonato Mundial femenino Sendai Girls. En 2020, fue reclutada por WWE y anunció un gran contrato, pero su viaje a los Estados Unidos se pospuso debido a las restricciones de inmigración por la influencia del COVID-19. Debutó como Sarray en WWE (NXT) el 20 de abril de 2021.

En el curso de la conferencia de prensa que realizó hoy 13 de marzo, desde la sede de IGF en la fábrica Inoki Genki en Ginza, Sareee anunció:

Estoy de vuelta en Japón. Quiero mostrarles cómo lucho. Aprendí mucho durante mis dos años en los Estados Unidos. Quiero aprovechar al máximo esa experiencia en el mundo de la lucha libre profesional japonesa y quiero hacer un alboroto”.

No tengo nada más que gratitud con WWE. Me alegro de haber ido a Estados Unidos y creo que he absorbido todo lo que aprendí. Aprendí lo que quise y logré crear mi propio camino en el futuro, así que tomé la decisión y estoy de regreso.