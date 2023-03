Sarray se despide de WWE: “No importa lo que digan“

Aproximadamente dos años son los que la joven luchadora Sarray estuvo trabajando en la WWE. Fue en 2020 cuando se dio a conocer su llegada a la compañía estadounidense pero la misma fue atrasada debido al COVID y fue finalmente en 2021 cuando la japonesa dio inicio a su aventura como Superestrella. En este lapso de tiempo estuvo luchando en NXT, Level Up y la extinta 205 Live. Al comienzo sí que lo hizo pero realmente nunca llamó demasiado la atención, y tampoco tuvo mucha actividad, ya que solo llegó a tener 23 combates. Y finalmente hace unos días confirmamos su adiós.

The sun is shining on @SarrayWWE 's return to #WWENXT ! pic.twitter.com/CTXnE11tG8

Posteriormente nos enteramos de interesantes detalles en lo relativo a su salida, como que William Regal se fuera de la empresa fue un punto de inflexión o que había descontento con las ideas creativas que se habían propuesto para ella; también se comparó su situación con la de KUSHIDA. Hoy continuamos tirando del mismo hilo, no tanto con más información, sino con el mensaje de despedida de Sarray, que vuelve a ser Sareee. Pese a lo breve que es, dice bastante, pues lanza una pulla a los detractores, no está claro si dentro o fuera de la WWE, y agradece su paso por la misma.

No matter what some people might say, I did my best. I am so glad that I had the chance to go to WWE🙏✨

Thank you WWE

Thank you Sarray

Thank you WWE Universe ☀️ pic.twitter.com/UIjvn6RKq2

— Sareee (@SarrayWWE) March 13, 2023