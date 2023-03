Sareee interesada en el Campeonato Femenil IWGP

Esta declaración fue hecha con una gran determinación y a continuación explicó el motivo:

Cuando mi padre me introdujo a la lucha libre profesiona, conocí a Antonio Inoki. Él tiene una palabra llamada “espíritu de lucha“; al igual que él, quiero poner mi alma en la lucha libre profesional. Antes de irme a los Estados Unidos, el Sr. Inoki me dijo que me apoyaba y que hiciera todo lo mejor que pudiera

Regresar en este momento me parece asombroso. No he visto luchas en detalle, pero sé que se están haciendo grandes cosas, torneos importantes.