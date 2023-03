Sarray deja WWE y regresa a Japón

La luchadora japonesa de WWE, Sarray, dejará a la mayor empresa de entretenimiento luchístico una vez que su contrato concluya y retornará a Japón donde retomará su carrera profesional.

Esto fue dado a conocer por el diario especializado Tokyo Sports, en donde se especificó que Sarray llegó a un arreglo con la empresa y al vencimiento de su contrato retornará a Japón donde retomará su nombre de batalla anterior Sareee y laborará como luchadora independiente.

Será el 13 de marzo cuando Sarray hará una conferencia de prensa en Tokio donde dará más detalles de su retorno y del evento que marcará su reaparición en la escena luchística nipona, que se realizará el 16 de mayo en el Shijuku FACE y se ha denominado “Sareee-ISM” el 16 de mayo.

自分の口から皆様にきちんとご報告したかったのに…申し訳ありません。

一部先に報道されてしまいました。

13日(月)記者会見をおこないます。

14時にインスタライブで見てください🙏

Hello everyone, I will have my press conference next Monday and will do it live on Instagram (14pm Japan… https://t.co/0LezDiKOwo

— SARRAY (@SarrayWWE) March 9, 2023