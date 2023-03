El Shiga Prefectural Bunka Convention Center Event Hall fue la sede para la sexta jornada de la “New Japan Cup 2023” de New Japan Pro Wrestling.

► “New Japan Cup 2023” Round 2

Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, SANADA, Shingo Takagi y Tetsuya Naito) obtuvieron un importante resultado tras dominar a CHAOS (Lio Rush, Tomohiro Ishii, Toru Yano, YOH & YOSHI-HASHI). Takahashi y Rush tuvieron un nuevo choque en espera de su batalla por el Campeonato de la categoría. Tras la lucha, Naito y SANADA también se confrontaron con la mirada.

Aaron Henare se enfrentó al actual poseedor del Campeonato de Peso Abierto NEVER, Tama Tonga. Henare, realizó un ataque sorpresa frente al gong. Sin embargo, Tama Tonga, quien leyó este movimiento, respondió un crossbody. Pero Tama Tonga se repuso en la recta final y salió avante en la cerrada lucha.

En el duelo estelar, Kyle Fletcher del Aussie Open y Hirooki Goto se midieron en medio de intensas acciones. Fletcher, quien derrotó al compañero de Goto, YOSHI-HASHI, en la primera ronda, atacó agresivamente desde el principio. Fletcher derribó a Goto con un golpe de sus largas piernas, y luego lo aturdió con una Quebrada desde lo alto del esquinero. La respuesta agresiva de Goto no se hizo esperar explotando con la Ushigoroshi seguido de un GTR para avanzar.

Los resultados completos son:

NJPW “NEW JAPAN CUP 2023”, 12.03.2023

Shiga Prefectural Bunka Convention Center Event Hall

Asistencia: 789 Espectadores

1. Ren Narita y Ryohei Oiwa vencieron a Tomoaki Honma y Oskar Leube (10:32) con un Figure-Four Leglock de Narita sobre Leube.

2. Shota Umino y Yuto Nakashima derrotaron a Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita (10:06) con un STF de Umino sobre Fujita.

3. David Finlay, KENTA, Chase Owens y El Phantasmo vencieron a Taichi, Yoshinobu Kanemaru, TAKA Michinoku y

DOUKI (7:17) con un Sudden Death de Phantasmo sobre TAKA.

4. Will Ospreay, Great-O-Khan, Jeff Cobb y Mark Davis derrotaron a “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo (9:16) vino un Ozora Subaru-Style Hitsuji Koroshi de O-Khan sobre Togo.

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a Tomohiro Ishii, Toru Yano, YOSHI-HASHI, YOH y Lio Rush (8:34) con un Jackknife Hold de Naito sobre Yano.

6. New Japan Cup – Round 2: Tama Tonga derrotó a Aaron Henare (16:34) con un Gun Stun.

7. New Japan Cup – Round 2: Hirooki Goto venció a Kyle Fletcher (20:43) con la GTR.