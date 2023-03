WWE está haciendo un documental sobre Saraya aún cuando ella está trabajando en AEW. La luchadora británica abandonó su antigua compañía en junio de 2022, aunque no se hizo efectivo hasta el mes siguiente, después de mucho tiempo sin ser utilizada, ni delante ni detrás de cámaras. Tomaron la decisión de no renovarle el contrato. Luego nos enteramos de que conectaron con ella para que volviera antes de que entrara a su antigua empresa. Fue en septiembre cuando se dio a conocer su firma y desde entonces ha estado desenvolviéndose como All Elite.

Nos detenemos en esta cuestión del documental porque la ‘Anti-Diva’ estuvo hablando de ello recientemente en redes sociales para contestar a un par de fanáticos. Primero, uno le comentaba que es interesante justamente que la compañía McMahon estén haciendo una biografía sobre ella estando ella en otro sitio. Saraya señala que fue grabada antes de su salida, pero que aún así es “porque es esa perra”.

Luego, otro comentaba que sigue siendo interesante que la WWE lo emita, que podrían haberlo cortado, y le pregunta a la luchadora qué piensa al respecto. Saraya apunta en este caso: “Estuve allí mucho tiempo. No me fui en malos términos. Creo que es increíble que pueda ser parte de la familia AEW y aún así seguir con mi familia de la WWE“.

