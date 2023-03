The Worm es el movimiento más reconocido del veterano luchador Scotty 2 Hotty. Pero le tuvo que pedir permiso a Road Dogg para sumarlo a su arsenal. Porque este lo había utilizado antes en la televisión. No es obligatorio preguntar pero es una muestra de respeto, como una regla no escrita, en el mundo de la lucha libre, que los luchadores realmente aprecian. Y mientras hablaba recientemente en su podcast, Oh…You Didn’t Know, el ahora Vicepresidente de Eventos en Vivo de la WWE contaba que el “Too Hot” se lo pidió.

Scotty 2 Hotty doing the Worm at last night @APWtelfordwres pic.twitter.com/na66NpT5Ps — Gareth D Holloway 🇬🇧 (@GarethDHolloway) February 5, 2023

> Roadd Dogg, Scotty 2 Hotty y The Worm

“Una pequeña historia real, Scotty 2 Hotty se acercó a mí, todavía era probablemente la Attitude Era, y me dijo: ‘Oye, ¿te importa si hago The Worm?’. Porque lo hice una vez en la televisión y dije: ‘Sí, amigo. Haz The Worm’. Cuando lo hizo, yo estaba como: ‘¿Por qué le dije que sí? ¡Podría haber hecho eso!’”.

Dogg también alaba a Hotty por haber sido un caballo de batalla y haber aprovechado las oportunidades que tuvo:

“Scotty era simplemente un gran tipo que estaba en las indies que hacía trabajos como extra, y era uno de esos tipos que era bueno, y todos lo sabían y les gustaba y trabajó duro, fue como si de repente Jed fuera un millonario”.

Es interesante señalar, aunque muchos de nuestros conocedores lo sabrán, que Scotty 2 Hotty continúa luchando en la actualidad. En marzo todavía no lo ha hecho pero su combate más reciente fue el 18 de febrero, cunado luchó contra Trevis Montana por el Campeonato Italiano ICW en ICW Fight Forever #30 Too Hot to Handle. Y una semana antes luchó por el Campeonato Mundial GWF contra Pascal Spalter en GWF Global Warning 2023. Solo tuvo cinco luchas en 2023 pero tuvo 32 en 2022. Ello tras haberse retirado en 2016.

¿Qué te parece el movimiento The Worm?