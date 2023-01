Saraya no entiende que algunos estén tan molestos con AEW

Saraya no entiende a los haters, a las personas que están molestas con AEW porque sí.

¿Cómo se puede entener a un hater? A una persona que critica negativamente por que sí, sin ningún sentido, sin ninguna lógica. No merece la pena ni siquiera intentarlo. Solo acostumbrarse a que son gente que anda por las redes sociales diciendo muchas tonterías que nunca se atreverían a decir cara a cara y por eso utilizan cuentas anónimas. Saraya sabe bien lo que significa enfrentar a este tipo de seres, lo lleva haciendo muchos años, desde que empezó a despuntar como Superestrella de la WWE.

► Saraya no entiende a los haters

Y tanto tiempo después admite que no lo entiende, ahora enfocándose en All Elite Wrestling; no entiende la molestia de algunos con que la compañía siga creciendo y teniendo éxito. Así lo expresa durante una reciente entrevista con Metro UK en la que habla primeramente sobre sus sensaciones cuando daba sus primeros pasos.

“Cuando comencé en AEW, estaba como: ‘Ooh, ¿qué está pasando aquíí?’. Era como una película, el chico malo con una chaqueta de cuero y un cigarrillo, pasando de fondo com:, ‘¿Quién es ese chico malo?’

“¡Definitivamente estaba intrigada por la compañía! Solo viendo lo rápido que se construye en tres años, ¡estoy como: esta empresa! Tienes fanáticos tribales negativos, pero te gusten o no, no puedes criticar lo increíble que es convertirse en otra compañía ‘Goliat’ como esta.

“Hay otro gran escenario y siento que es increíble, no entiendo por qué la gente se molesta tanto por eso. AEW es una compañía ‘Goliat’, esto es enorme, esto es asombroso”.

¿Qué opináis de las palabras de Saraya?