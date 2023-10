Samuray Del Sol vs. Mike Bailey, este jueves en IMPACT!

Este sábado, como parte del cartel de Bound For Glory, Mike Bailey disputará uno de los combates con mayor bombo de su carrera, cuando se mida a Will Ospreay; duelo originalmente programado para Multiverse United.

Antes, Bailey quiere probarse y calentar motores, así que el pasado jueves, durante IMPACT! on AXS TV, lanzó reto abierto de cara al episodio de esta semana. Y como podemos confirmar ya, Samuray Del Sol será su rival.

Duelo inédito (grabado el pasado 22 de septiembre), se trata del tercer combate de Samuray Del Sol en Impact. Debutó en el capítulo televisivo de la empresa del pasado 24 de agosto, perdiendo contra Chris Sabin. Una posterior implicación competitiva tuvo lugar en la segunda parte de IMPACT 1000, dentro de un combate Ultimate X donde coincidió con Bailey, ganado por Alan Angels.

Desde la Graceland Live Arena de Memphis (Tennessee, EEUU), Impact presentará nueva edición de IMPACT! on AXS TV. He aquí el menú luchístico del show.

THURSDAY at 8/7c on @AXSTV!@gloat awnsers @SpeedballBailey's OPEN CHALLENGE on #IMPACTonAXSTV! pic.twitter.com/hlqtllEmpf