Eric Bischoff critica a Tony Khan por su madre

Tony Khan explicaba recientemente que su enfado con WWE tiene relación con su madre -en un momento en que ella estaba mal de salud, la compañía McMahon habría contactado con talento de AEW para animarlos a romper sus contratos- y Eric Bischoff no ve con buenos ojos que la haya mencionado. El que fuera productor ejecutivo de WCW expresa su punto de vista en 83 Weeks.

► Eric Bischoff critica a Tony Khan

«Creo que se pasó de la raya. Si tuviera una relación con Tony en la que escuchara cualquier cosa que tuviera que decir, sería que no se excediera. Este no es el momento para bajar los pantalones y mostrarle al mundo tu trasero. Este no es el momento para reaccionar excesivamente, este no es el momento para ponerse extremadamente emocional, este no es el momento para llevar algo tan personal como lo hizo con respecto a la salud de su madre y vincularlo con la malvada WWE.»

«No es el momento. Puede que sienta de esa manera y estoy seguro de que Tony tiene familiares y amigos con los que puede hablar. Pero hablar de cuánto odias a cierta parte del público con todo tu corazón y alma, no era el momento. Incluso si lo cree, no era el momento.»

«Tony, como individuo, no se hizo ningún favor y Tony Khan, el Presidente de AEW, no le hizo ningún favor a la marca ni a la red con la que tiene una asociación. Debes tener un nivel de juicio.»

