Eric Bischoff: «Tony Khan no quiere ayuda en AEW»

Haber perdido con NXT en una nueva disputa televisiva no es una buena noticia para AEW. A pesar de los ataques de Tony Khan contra WWE, el show de la marca amarilla de esta semana atrajo a 921.000 espectadores mientras que Dynamite, que se emitió al mismo tiempo, atrajo a 609.000.

► Eric Bischoff habla de Tony Khan

Veremos si en las próximas semanas la compañía All Elite mejora su producto, ya no para enfrentarse de nuevo a la McMahon, sino por sí misma. Siempre con Tony Khan al frente de todo porque él, como Vince McMahon hasta no hace mucho tiempo, durante décadas, es quien toma las decisiones.

¿Podría venirle bien recibir ayuda? Con toda seguridad, es así, pero Eric Bischoff considera que no la quiere, según explica en un episodio reciente de Strictly Business. El antaño productor ejecutivo de WCW, que durante mucho tiempo venció semanalmente a WWE, también piensa que Khan quiere ser como The Chairman.

«Creo que Tony está más allá de la ayuda. No creo que Tony Khan sea el tipo de persona que quiera ayuda. Creo que, más que nada, Tony Khan quiere ser Paul Heyman o quiere ser Vince McMahon.

«Sí, esto es un proyecto de vanidad. Le encanta la lucha libre, ¿vale?, lo entiendo. Le apasiona la lucha libre. La ama. La ama con cada fibra de su ser. Eso no significa que sea bueno en ello. Y a menos que Tony reconozca que no es bueno en ello. Puedes traer a quien quieras y no funcionará porque no escuchará, no en la medida que necesita. No desearía esa posición a nadie que conozco. Absolutamente no.»