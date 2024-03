Samoa Joe: «Wardlow verá una versión nueva de mí»

Se acerca una nueva lucha entre Samoa Joe y Wardlow en AEW. Y esta vez será por el Campeonato Mundial. Y con dos versiones diferentes de ambos. Si repasamos las ocasiones anteriores en que colisionaron, recordamos que en Revolution 2023 el ahora integrante de la facción The Undisputed Kingdom destronó a «The Samoan Submission Machine» como Campeón TNT. Un título con el que Joe se hizo venciendo al mismo «Mr. Mayhem» y Powerhouse Hobbs en Full Gear 2022. Y hubo un breve tiempo en que formaban el equipo WarJoe.

► Samoa Joe vs. Wardlow

Todavía no se sabe cuando se enfrentarán por el cinturón pero lo harán y Samoa Joe le dedica este mensaje a Wardlow:

«Al igual que todos los demás en este roster, no es sorprendente que Wardlow se encuentre donde está. Obviamente, es una persona dominante que ha tenido un tremendo éxito. Incluso, lo admito, contra mí. Pero en este momento, esta es una versión muy diferente de mí mismo. Esta vez no estoy distraído por otros títulos de campeonato. Soy el Campeón Mundial de AEW, y Wardlow pronto descubrirá por qué lo soy.»

Cabe mencionarse que el campeón no va a lidiar solo con el retador sino con todos sus amigos: Adam Cole, Roderick Strong, que es el nuevo Campeón Internacional, y Mike Bennett y Matt Taven, que son los Campeones Mundiales de Parejas ROH. Quizá no lo distraigan otros títulos pero cualquiera de estos malvados sí podría interceder para facilitar la victoria de Wardlow. Por otro lado, Samoa Joe también podría buscarse a algunos aliados. Seguro que no faltan quienes quieran vérselas con el grupo de villanos que está emergiendo en AEW.