Full Gear 2022: Samoa Joe es el nuevo Campeón TNT

En el PPV Full Gear 2022, y en la sexta lucha de la noche, se realizó un comabte por el Campeonato TNT. Wardlow expuso el título ante Powerhouse Hobbs y Samoa Joe. Pero, no pudo retenerlo y Joe se convirtió en doble monarca.

Wardlow le hizo dos powerbombs a Hobbs y miró a los fans, pero el final llegó cuando Wardlow quiso aplicarle otro Powerbomb a Hobbs, pero Joe entró corriendo al encordado y lo golpeó por la espalda. Luego, Joe puso a Hobbs en su llave de rendición, la Coquina Clutch, y lo hizo rendir tras 9 minutos y 55 segundos de combate.

