Undisputed Kingdom: «Haremos de AEW nuestra perra»

The Undisputed Kingdom salió notablemente reforzado de Revolution 2024. Wardlow se convirtió en el nuevo retador al Campeonato Mundial AEW mientras que Roderick Strong ganó el Campeonato Internacional. Y al mismo tiempo Mike Bennett y Matt Taven son los Campeones Mundiales de Parejas ROH.

► Habla The Undisputed Kingdom

Y después del evento la facción dedicó un mensaje a toda la compañía. Para empezar, Adam Cole dijo que convertirán a AEW en su perra:

«Chicos y chicas, apenas estamos comenzando, y hablando del Campeonato Mundial de AEW, están viendo al próximo Campeón Mundial de AEW, y ese campeonato estará en su lugar correcto. AEW, estamos tomando el control, ¡y no solo eso, AEW, te vamos a hacer nuestra perra!«.

Después, Wardlow habló acerca de ser apoyado por los fans:

«Ahórrate el aliento, porque mientras más gritaban mi nombre, más perdía. Así que ahorra tu energía para cantar canciones estúpidas, ahorra tu energía para animar a Orange Cassidy, y abuchea todo lo que quieras. Te reto a que lo hagas, no te necesito, lo único que necesito son estos tipos. Juntos, estamos conquistando AEW.»

Y por último, aunque en una entrevista distinta, Roderick Strong añadió:

«Esa situación fue muy importante para mi carrera. Me dio la oportunidad de no tener que luchar constantemente para llamar la atención de la gente. Fue fantástico. Ese es mi tipo (Adam Cole). Mis partes favoritas de mi carrera son con él. Para Adam crear una oportunidad para Matt, Mike y Wardlow. Eso es súper genial. Matt y Mike realmente no han tenido la oportunidad de hacer algo así para llamar la atención a ese nivel.»

