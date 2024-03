El elenco de SmackDown se presentará este viernes en el American Airlines Center, en Dallas, Texas (anteriormente Consol Energy Center), coliseo que tiene una capacidad para 19,200 personas. Es la casa de los Dallas Stars de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Tiffany Stratton venció a Naomi (** 1/2) Bayley y Dakota Kai vs. The Kabuki Warriors: sin ganadoras (** 1/2) Bron Breakker venció a Xyon Quinn (* 1/2) STREET FIGHT MATCH: Carlito venció a Santos Escobar (*** 1/2) Randy Orton venció a Austin Theory (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

Una de las rivalidades más frenéticas en SmackDown es la que sostienen los grupos The Pride y The Final Testament. Hace un par de semanas, cuando los Street Profits enfrentaron a los Authors of Pain, Karrion Kross atacó de manera brutal a Bobby Lashley, utilizando una silla como arma. Lashley ya está casi recuperado, y este viernes regresará para buscar venganza mediante un mano a mano con Kross.

Cody Rhodes y Seth Rollins estarán presentes para contestar el desafío de Roman Reigns y The Rock para un duelo de parejas en la primera noche de WrestleMania.

Además, se espera la presencia del Campeón de los Estados Unidos, Logan Paul.