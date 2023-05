Sammy Guevara se está preparando para participar en AEW Double or Nothing donde buscará el Campeonato máximo de la empresa y esto no habría sido posible si no fuera por los fans, quienes han apoyado a la marca y a él en particular.

Guevara, uno de los “Cuatro pilares” de AEW, se ha centrado en su rivalidad con el campeón mundial MJF, junto con Darby Allin y “Jungle Boy” Jack Perry, en las últimas semanas. Su objetivo común ha sido obtener una oportunidad por el codiciado título.

En un principio, Guevara logró asegurarse el derecho de enfrentar a MJF por el campeonato en AEW Double or Nothing al hacer un trato con el actual campeón.

Sin embargo, Perry y Allin aprovecharon la oportunidad que se les presentó y ganaron un lugar en la lucha por el título al vencer en un combate por equipos en el episodio del 3 de mayo de AEW Dynamite. Como resultado, MJF ahora defenderá su título contra Perry, Guevara y Allin en un emocionante encuentro a cuatro bandas en AEW Double or Nothing.

► Sammy Guevara está enfocado en Double or Nothing

En su vlog más reciente, Guevara compartió sus pensamientos sobre la noticia de que la lucha por el título se había convertido oficialmente en una lucha de cuatro esquinas.

“Ganar un lugar en el evento principal de Double or Nothing es algo realmente emocionante. Desde mis primeros días en el Buy-In con Kip Sabian hasta ahora, donde estaré luchando en el evento principal por el título mundial de AEW, ha sido un largo viaje. Quiero agradecer sinceramente a todos los que me han apoyado en este camino. Si has estado siguiendo mis videos, compraste mi mercancía cuando estaba en las indies y necesitaba el dinero, gracias. Si estás apoyando mi vlog ahora, dejando comentarios, compartiendo el video o simplemente dándole “Me gusta”, todo eso significa mucho para mí. Ya sea monetariamente o simplemente mostrando tu apoyo, todo cuenta”, expresó Guevara.

El talentoso luchador también anunció que suspenderá su vlog durante las próximas semanas para poder concentrarse al máximo en su preparación para AEW Double or Nothing. Guevara desea dedicar todo su enfoque al gimnasio y al ring, haciendo todo lo posible para alcanzar la victoria y añadir otro título a su colección. Prometió que el primer video después de la pausa será el vlog especial de Double or Nothing.