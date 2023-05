Diana: La coronación de Haruka Umesaki

World Woman Pro-Wrestling Diana llegó al Tokyo Korakuen Hall para un evento especial donde puso en disputa sus tres campeonatos.

► Tres campeonatos en juego

Al inicio de la función, Diana informó que cinco nuevas luchadoras están entrenando en el dojo; están programadas para hacer su debut en octubre.

El veterano Ikuto Hidaka se alió con la enmascarada Tiger Queen de RJPW para superar en una lucha mixta a Super Tiger y Riko Kawahata.

SPiCEAP (Maika Ozaki y Tae Honma) lograron la primera defensa del Campeonato de Parejas W.W.W.D al someter a la dupla de Kakeru Sekiguchi y Madeline.

Comenzando con las celebraciones por 35 años de carrera profesional, Kyoko Inoue doblegó a Sayaka Unagi, quien pagó caro su insolencia de desafiar a la experimentada gladiadora a un duelo individual.

Bull Nakano fue testigo de honor para la lucha por el Campeonato Mundial Elizabeth W.W.W.D. La monarca reinante, Jaguar Yokota, enfrentó en triple amenaza a dos alumnas suyas, KAZUKI y Megumi Yabushita. Aunque breve, el combate resultó intenso, pero las retadoras no pudieron someter a Yokota, quien usando su vasta experiencia, concluyó la lucha con el resultado a su favor.

En la batalla estelar, Ayako Sato llegó al ring para poner en juego por cuarta ocasión el Campeonato Mundial Individual W.W.W.D; su rival en turno fue Haruka Umesaki, la joven estrella de Diana. La confrontación resultó durísima, con una Sato poniendo de manifiesto todas sus habilidades con recios castigos, pero con una retadora respondiendo con la misma intensidad. El cierre fue muy fuerte, donde el ímpetu juvenil de Umesaki fue el factor que desequilibró la balanza, para que se coronara una nueva campeona de 22 años años de edad y cuatro de carrera.

Los resultados completos son:

Diana, 29.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 726 Espectadores

1. Secret Captain Fall Match: Miyuki Takase, Rina Amikura (c), Kaori Yoneyama, Kaho Kobayashi, Nanami y Miran vencieron a Hanako Nakamori, Ayame Sasamura, Makoto, Sae, Deborah K y Himiko (c) (15:50) con un Japanese Leg Roll Clutch Hold de Nanami sobre Himiko.

2. Strong Style Offer Match: Ikuto Hidaka y Tiger Queen derrotaron a Super Tiger y Riko Kawahata (11:31) con un Tiger Suplex Hold de Queen sobre Kawahata.

3. W.W.W.D Tag Team Title: Tae Honma y Maika Ozaki (c) vencieron a Kakeru Sekiguchi y Madeline (14:59) con un Special Attack Buster de Honma sobre Madeline defendiendo el título

4. Special Singles Match: Kyoko Inoue derrotó a Sayaka Unagi (14:05) con una Liger Bomb.

5. W.W.W.D World Elizabeth Title, 3 Way Match: Jaguar Yokota (c) venció a KAZUKI y Megumi Yabushita (8:50) con un Oklahoma Roll sobre Yabushita defendiendo el título

6. W.W.W.D World Singles Title: Haruka Umesaki derrotó a Ayako Sato (c) (24:59) con un Blast – conquistando el título