Sami Zayn podría no aparecer en Crown Jewel 2022

Sami Zayn está atravesando por uno de los mejores momentos en su carrera luego de que consiguiera sumarse a The Bloodline, y ser «reconocido» por el mismísimo Roman Reigns. Sin embargo, debido a sus diferencias con Jey Uso, se podría generar una eventual traición, a pesar de que la gente no parece estar preparada para esta situación y el propio luchador ha comentado que «está disfrutando» de esta historia.

► Ascendencia de Sami Zayn impediría su presencia en Arabia Saudita

Los miembros de The Bloodline han estado en franca rivalidad con Logan Paul, quien se enfrentará a Roman Reigns este sábado en Crown Jewel, que se llevará a cabo en Arabia Saudita. Dicho esto, es posible que Sami Zayn probablemente no aparecerá en el evento, a pesar de ser parte importante del grupo y uno de los mejores de la compañía en la actualidad.

Dave Meltzer se refirió al tema en el reciente Wrestling Observer Radio, confirmando que Sami Zayn muy probablemente no estará en el evento. El reconocido periodista señaló que la compañía no lo quería allí antes, por lo que es muy poco probable que eso cambie, debido a un tema político.

«No espero ver a Sami Zayn allí. Nadie me ha dicho específicamente que no irá, pero nunca antes había ido y no lo querían antes, y no sé si eso va a cambiar. Es el tipo más entretenido, ¿quién sabe?»

Sami Zayn es de origen sirio, y su organización benéfica Sami For Siria hace mucho para ayudar a esas personas en términos de accesibilidad médica. Arabia Saudita y Siria no están políticamente de acuerdo, y esto fue razón suficiente en el pasado para que Arabia Saudita solicitara que Zayn se quedara en casa, por lo que es posible que esto se mantenga este fin de semana, a pesar de lo entretenido y decisivo que hoy en día representa para The Bloodline.