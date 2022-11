Sami Zayn no extraña su antiguo tema de entrada

Sami Zayn está disfrutando de uno de los mejores momentos de su carrera luego de que consiguiera sumarse a The Bloodline, luego de recibir la aprobación de Roman Reigns como «Uce honorario», con mercadería incluida. Sin embargo, debido a sus diferencias con Jey Uso, se podría generar una eventual traición, a pesar de que la gente no parece estar preparada para esta situación y el propio luchador ha comentado que «está disfrutando» de esta historia.

► Sami Zayn debutó con el tema musical «Worlds Apart»

Antes de su etapa actual como rudo, Sami Zayn había debutado con un tema musical un poco «alegre», denomiando «Worlds Apart«, mismo que fue considerado uno de los más populares entre los fanáticos de la WWE. Debido a los acontecimientos recientes, el «Uce honorario» no ha considerado traerlo de vuelta.

Durante una entrevista reciente con Alistair McGeorge de Metro, Sami Zayn sintió que el cambio de su tema musical era necesario, y creyó que incluso debió llegar mucho antes.

“No, no lo extraño. Honestamente, quería cambiar esa canción por un tiempo. Pensé que lo había tenido durante demasiado tiempo: ¡dos años demasiado, tal vez tres años demasiado!. Una vez me convertí en un chico malo. Sentí que debería haber cambiado de inmediato. Vince McMahon tenía una mentalidad un poco diferente al respecto, y veo su punto. Llegó a un punto en el que ya no coincidía con el personaje. Especialmente cuando estaba haciendo cosas de conspiración”.

“Tengo una debilidad por eso de la Teoría de la conspiración porque en ese momento era muy estimulante desde el punto de vista creativo. Todo esto para decir, la música: pensé que era realmente bueno para mi tiempo en NXT, fue realmente bueno para mi tiempo al principio en la lista principal. Pero luego el personaje evolucionó y, a medida que el personaje evoluciona, creo que la música ni siquiera es buena música que se pueda aplicar a lo que sea. No puede ir a cualquier personaje y, a medida que el personaje evoluciona, se sintió muy específico para ese personaje, el desvalido valiente”.

“La canción con la que solía salir era muy antémica. Era una gran parte del personaje y la interacción de los fans. Entonces, seguro, sería parcial con algo que pueda atraer a la audiencia, que tenga ese tipo de estadio de fútbol en el que todos puedan participar. ¡No puedo tener suficiente ahora! Salí y conseguí que toda esta gente cantara: ‘¡No puedo tener suficiente! ¡Simplemente no puedo tener suficiente! Eso sería increíble, pero no sé si podemos licenciar Depeche Mode o algo así. Pero algo que tenga ese tipo de calidad, que es realmente difícil de hacer con la música original. Algo con lo que realmente pueda bailar o comprometerme con mi entrada. Creo que esa es una cualidad importante también. Mi gran problema con Worlds Apart era que en realidad era muy difícil bailar.”.