Una especulación y a la vez un deseo que tienen muchos es que sea Sami Zayn quien destrone a Roman Reigns como Campeón Indiscutible. Siendo el “Uce Honorario” tan querido por los fanáticos en estos momentos podría crearse un momento de verdadera estrella que lo lleve a la cima como nunca antes en su carrera.

¿Qué piensa él de esta posibilidad? De ello estuvo hablando recientemente en The Detroit News. No habla de los dos títulos que tiene el “Jefe Tribal” sino del Campeonato WWE. Entendemos que el Campeonato Universal también lo querría ganar. Nunca ha ganado un cinturón mundial en la WWE, aunque tampoco lo ha necesito.

► Sami Zayn y el Campeonato WWE

“Cuando te acercas tanto y estás en la periferia del Campeonato WWE, te hace pensar: bueno, ya estoy aquí, tal vez ganar no sea totalmente irreal’. Eso sin duda sería como una guinda sobre todo lo demás. Si sucede, increíble. Si no sucede, aún habría sido increíble. Quiero decir, realmente, ya que ni siquiera puedo decirte qué tan temprano en mi carrera, probablemente tres años después, recuerdo haber pensado: ‘bueno, esto es todo, no puede ser mejor que esto’. Y luego, de alguna manera, cada año, seguía creciendo más y más.

“Uno pensaría que en este momento aprendería a dejar de decirlo, pero también estoy contento con todo lo que he hecho. No quiero ser el tipo de persona que siente que: oh, hay un vacío a menos que haga esto y luego esto, y si no logro esto, soy un fracaso o mi carrera fue un fracaso. Pase lo que pase, estoy bien. Podría terminar mañana, y toco madera, realmente espero que no sea así, pero me sentiría muy completo y muy satisfecho con todo lo que he hecho. En este punto, todo es salsa”.